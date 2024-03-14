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10:37, 14 марта 2024Силовые структуры

Стали известны подробности о планирующих отравить гумпомощь для СВО членах РДК

Готовившиеся членами РДК продукты с ядом могли отравить 1000 человек
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Готовившиеся к отправке в зону СВО членами «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) продукты с ядом могли отравить более тысячи человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, задержанные сегодня ФСБ члены РДК сами согласились участвовать в подрывной деятельности и надеялись на награды от украинской власти. Сначала молодые люди снимали российский транспорт, объекты топливо-энергетического комплекса и оборонной промышленности в Питере и Ленобласти и отправляли кадры украинской разведке, потом задания стали труднее.

Продукты с ядом задержанные планировали отправить с помощью волонтеров подразделения «Батальон Эспаньола». Они также хотели взорвать руководителя подразделения и простых волонтеров. В отношении молодых людей следователи завели уголовные дела по статье 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.

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