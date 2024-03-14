Стало известно о планах смещения премьера Британии его партией

Bloomberg: однопартийцы Сунака хотят убрать его с поста премьера Британии

Члены Консервативной партии хотят сместить Риши Сунака с поста премьер-министра Великобритании из-за рекордного падения рейтингов тори до 20 процентов. О подобных планах стало известно агентству Bloomberg.

«По словам людей, знакомых с этим вопросом, в последние дни министры кабинета провели частные обсуждения, изучая возможность того, что партия может быть вынуждена заменить Сунака до выборов в Великобритании, которые состоятся позднее в этом году. Вопрос заключался в том, поможет ли временный лидер сдержать рост оппозиционной Лейбористской партии, которого многие опасаются», — отмечается в материале издания.

Авторы обращают внимание, что Лейбористская партия по социальным опросам набирает более 40 процентов, что делает ее абсолютным фаворитом на будущих парламентских выборах. Кроме того, опасения консерваторов вызывает рост популярности основанной одним из идеологов Brexit Найджелом Фаражем партии «Реформировать Соединенное Королевство», которая занимает третье место по популярности. Таким образом, Консервативная партия может потерпеть одно из самых чувствительных поражений в истории выборов.

25 января о планах тори сместить Сунака перед новыми парламентскими выборами сообщала газета The Times. В частности, она отмечала формирование группы консерваторов, которые считают премьера недостаточно жестким и последовательным в своей политике по пресечению миграции.