«Сын уедет в спецшколу, а потом в колонию». В России возбудили дело после группового секса с 11-летней школьницей

СК России возбудил уголовное дело после группового секса с 11-летней школьницей

Школьникам в Первоуральске Свердловской области грозит колония из-за снятого на видео группового секса с 11-летней девочкой — возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании.

При этом утверждается, что школьница сама пригласила старшеклассников в гости и занялась с ними сексом по обоюдному согласию, желая таким образом поздравить их с Днем защитника Отечества. В правоохранительные органы обратилась мать одного из мальчиков, надеясь, что девочку обвинят в совращении.

Девочка сама пригласила подростков к себе

Telegram-канал Mash сообщал, что все произошло перед 23 февраля. Пятиклассница позвала к себе домой двух ребят из восьмого класса и якобы предложила заняться сексом. Источник E1.Ru при этом сообщает, что их было трое. 14-летние подростки согласились и даже засняли процесс на видео, чтобы «похвастаться сверстникам», как считает канал.

Позднее ролики увидела в телефоне мать одного из восьмиклассников и обратилась в полицию. Она хотела, чтобы 11-летнюю девочку наказали за совращение ее ребенка.

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Изначально полицейские провели со всеми участниками истории, включая девочку, профилактическую беседу. Однако Следственный комитет возбудил уголовное дело. Им может грозить до шести лет колонии — максимальный срок наказания для подростков в возрасте от 14 до 16 лет.

При этом адвокат Георгий Краснов отметил, что восьмиклассники могут избежать уголовной ответственности, если следствие установит, что девочка добровольно занималась сексом и осознавала свой поступок (несмотря на то, что по закону ребенок до 12 лет считается беспомощным).

По-хорошему должна быть экспертиза. В теории даже в 11 лет можно иметь познания в этой теме и какие-то потребности. Георгий Краснов адвокат

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В городе восьмиклассников не считают насильниками

Источник E1.Ru также позднее рассказал подробности произошедшего. Отмечается, что девочка и подростки из разных школ. По его утверждению, изначально она позвала к себе пятерых восьмиклассников, но «двое более умных ушли» (однако другой источник URa.RU опроверг, что их было пять). Кроме того, они могли пить алкоголь. «По рассказам этой девочки, она не первый раз сексом занимается», — заявил источник.

При этом мама, обратившаяся в полицию, не ожидала такого развития событий.

Теперь из-за ее действий сын уедет в спецшколу, а потом в колонию для малолетних. источник E1.Ru

Неназванная жительница Первоуральска заявила, что в школе подростков жалеют и не считают насильниками. Отмечается, что ранее они не совершали правонарушений, воспитываются в благополучных семьях, занимаются спортом. Один из подростков, обвиненных в изнасиловании, удалил свою страницу в соцсети. «Видимо, страшно стало», — счел собеседник URA.RU.