Миллиардер пообещал построить новый «Титаник» и повторить фатальный рейс

The Guardian: австралийский миллиардер Клайв Палмер построит новый «Титаник»

Австралийский миллиардер Клайв Палмер объявил, что построит копию «Титаника» — знаменитого океанского лайнера, который пошел ко дну во время первого же рейса. Об этом сообщает издание The Guardian.

Палмер предполагает, что новый «Титаник» обойдется ему в сумму от 500 миллионов до миллиарда австралийских долларов (от 30 до 60 миллиардов рублей). Если все пойдет по плану, судно спустят на воду в июне 2027 года. После этого миллиардер пообещал повторить фатальный рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк: в 1912 году он закончился столкновением с айсбергом.

Палмер, которому скоро исполняется 70 лет, считает, что потратил жизнь впустую. «Поэтому я хочу сделать "Титаник". Я его сделаю, — заявил он. — Куда веселее делать "Титаник", чем сидеть дома и считать деньги».

В прошлом миллиардер уже предпринимал попытки построить новый «Титаник». Впервые он объявил о таком намерении около десяти лет назад. В 2015 году работа над проектом была приостановлена из-за спора с подрядчиком. В 2018 году Палмер пообещал завершить строительство к 2022 году, но этого так и не произошло. На этот раз причиной задержки, по его словам, стала пандемия COVID-19.

Ранее тиктокер Марк Себастьян, отправившийся в круиз на лайнере «Серенада морей», рассказал, что на борту судна якобы запрещены некоторые слова. В частности, нельзя говорить слово «Титаник». Когда он упомянул о легендарном лайнере, в кают-компании якобы повисла тишина, официанты ахнули, и блогер почувствовал себя очень неловко.