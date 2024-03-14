У самолета со 125 пассажирами на борту отказал двигатель во время полета

Airportia: у летевшего в Канаду самолета отказал двигатель во время полета

У самолета авиакомпании Air Canada Rouge отказал двигатель во время полета. Об этом пишет портал Airportia.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Тампы (США) в Монреаль (Канада) воздушным судном 7 марта. В момент инцидента на борту лайнера находились 125 пассажиров.

«Примерно в 210 километрах к югу от Монреаля отказал правый двигатель самолета, — говорится в сообщении. — Воздушное судно снизило скорость, вибрации ощущались по всему его корпусу».

Экипаж объявил сигнал срочности и запросил экстренное снижение. Однако спустя некоторое время двигатель заработал и лайнер продолжил полет к месту назначения для безопасной посадки.

В результате самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения. В канадской авиагавани его встретили экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Внуково появятся объявления на грузинском и армянском языках. Столичная воздушная гавань оформила контракт на обновление инфраструктуры, которая отвечает за объявление в терминалах на двух иностранных языках.

