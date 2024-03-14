Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:35, 14 марта 2024Путешествия

У самолета со 125 пассажирами на борту отказал двигатель во время полета

Airportia: у летевшего в Канаду самолета отказал двигатель во время полета

Фото: Bayne Stanley / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

У самолета авиакомпании Air Canada Rouge отказал двигатель во время полета. Об этом пишет портал Airportia.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Тампы (США) в Монреаль (Канада) воздушным судном 7 марта. В момент инцидента на борту лайнера находились 125 пассажиров.

Материалы по теме:
«Я себя героем нисколько не ощущаю» Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
«Я себя героем нисколько не ощущаю»Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
16 августа 2019
«Люди понимали, что умрут, и выли» Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
«Люди понимали, что умрут, и выли»Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
24 августа 2021

«Примерно в 210 километрах к югу от Монреаля отказал правый двигатель самолета, — говорится в сообщении. — Воздушное судно снизило скорость, вибрации ощущались по всему его корпусу».

Экипаж объявил сигнал срочности и запросил экстренное снижение. Однако спустя некоторое время двигатель заработал и лайнер продолжил полет к месту назначения для безопасной посадки.

В результате самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения. В канадской авиагавани его встретили экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Внуково появятся объявления на грузинском и армянском языках. Столичная воздушная гавань оформила контракт на обновление инфраструктуры, которая отвечает за объявление в терминалах на двух иностранных языках.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Полевой командир-ичкериец заявил об атаке его боевиков на границу России

      Концерты рок-группы «Слот» отменили в ряде городов России

      У самолета со 125 пассажирами на борту отказал двигатель во время полета

      Карди Би оконфузилась на камеру

      Названы лучшие регионы России для встречи весны

      Восьмиклассник пронес нож в российскую школу и ранил сверстника

      Туристку из страны СНГ нашли задушенной в отеле Индии

      Психолог назвала способы сопротивляться внезапным плохим новостям

      Назван ожидаемый срок начала работы «Силы Сибири-2»

      Россия призвала ООН оценить данные об иностранных наемниках на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше