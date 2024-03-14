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05:35, 14 марта 2024Мир

Депутаты Венгрии рассказали об угрозах от украинских радикалов

Депутаты в парламенте Венгрии заявили о получении угроз от украинских радикалов
Ласло Тороцкаи

Ласло Тороцкаи . Фото: Marton Monus / Reuters

Лидер венгерской парламентской фракции «Наша Родина» и депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы Ласло Тороцкаи заявил, что лично он и представители его партии получали угрозы от украинских радикалов. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

Тороцкаи рассказал, что радикалы угрожают целой партии и ему лично из-за позиции парламентариев по конфликту на Украине. Он уточнил, что 13 февраля парламентарии получили электронные письма от украинской организации ультрас с угрозами «сурового наказания за планы по оккупации Закарпатья». Депутатам обещали поджечь офис, взорвать их автомобили и лишить их самих жизни.

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