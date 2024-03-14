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00:49, 14 марта 2024Россия

Украинские войска обстреляли Белгородскую область

МЧС сообщило об обстреле ВСУ Грайвороновского округа Белгородской области

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Грайворонский городской округ Белгородской области попал под обстрел военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.

«Ведется обстрел Грайворонский городской округ, поселок Горьковский», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали местных жителей оставаться в укрытиях. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

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13 марта 2024

13 марта 2024 года в Белгородской области зафиксировали около 320 прилетов снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские военные использовали для атак больше 20 различных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ударам подверглись 17 муниципалитетов российского региона. За сутки украинские войска повредили более 120 строений.

Ранее в МЧС России опровергли сообщения о якобы готовящейся эвакуации из Белгородской области и призвали граждан доверять только информации из официальных источников. В ведомстве пояснили, что гражданам с неизвестных номеров звонят некие лица, которые представляются сотрудниками МЧС и оповещают о предстоящей эвакуации.

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      Марина Совина
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