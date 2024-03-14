В Белгородской области уничтожили еще один беспилотник ВСУ

Минобороны: средства ПВО сбили еще один дрон ВСУ над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

В ведомстве уточнили, что дрон был уничтожен около 22:40 по московскому времени. Там также добавили, что сбитый БПЛА принадлежит к классу беспилотников самолетного типа.

Об уничтожении первого дрона ВСУ над регионом сообщалось ранее 14 марта. Его сбили около 20:00 мск.