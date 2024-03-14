В ЕС рассказали о механизме признания союзом результатов выборов в России

Стано: члены ЕС самостоятельно будут принимать решение о признании выборов в РФ

Представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано рассказал о том, как будет работать механизм признания странами-членами объединения результатов президентских выборов в России. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, государства, входящие в состав ЕС, самостоятельно будут принимать решение о признании выборов российского президента.

Выборы президента России пройдут в трехдневном формате — с 15 по 17 марта.

14 марта, в преддверии выборов, президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он отметил, что выборы позволят твердо заявить о своей воле и устремлениях, а также обеспечат личную сопричастность голосующих к дальнейшему развитию страны.

Позднее Верховная Рада Украины призвала другие страны и международные организации осудить проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.