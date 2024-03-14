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10:09, 14 марта 2024Мир

В Германии призвали власти отреагировать на документ ООН о дискриминации русских

VADAR: власти ФРГ должны отреагировать на документ ООН о дискриминации русских

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Власти ФРГ должны отреагировать на документ ООН, в котором впервые был отмечен факт дискриминации русского населения на территории страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR).

В частности, во внимание ООН и VADAR попала история с Еленой Беккер, против которой было возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении запрета Европейского союза (ЕС) на импорт продукции из древесины. VADAR обвинила власти ФРГ, что речь идет не о настоящем разбирательстве, а «запугивании» русского населения Германии.

«Я с обеспокоенностью отмечаю, что [такие меры] оказывают серьезное негативное влияние на право госпожи Беккер на справедливое судебное разбирательство, надлежащую правовую процедуру, право на неприкосновенность частной жизни, свободу от дискриминации и равенство перед законом, а также негативно сказывается на ее здоровье и репутации», — отметила в своем докладе спецдокладчик ООН по вопросам односторонних принудительных мер и прав человека Алена Духан.

Ранее члены VADAR направили официальное письмо в адрес главы МИД ФРГ Анналены Бербок с требованием пресечь действия ряда немецких чиновников, противодействующих воссоединению семей. По их словам, с середины февраля наблюдается резкое увеличение числа жалоб из-за подобных инцидентов.

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      Максим Габриелян
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