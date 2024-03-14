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16:03, 14 марта 2024Интернет и СМИ

В Хорватии заявили об опасениях Украины после потери Авдеевки

Advance: Украина опасается прорыва российских войск после потери Авдеевки

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинцы боятся, что российские войска совершат прорыв на передовой. Об опасениях Украины после потери Авдеевки сообщили журналисты издания Advance, базирующегося в Хорватии.

«Сам факт того, что Украина отправляет столь сильные соединения, чтобы защищать территории к западу от Авдеевки, на самом деле доказывает, насколько украинцы, в политическом и психологическом смысле, боятся российского прорыва», — пишут обозреватели издания.

Журналисты считают, что властям Украины в нынешних условиях сложно поддерживать энтузиазм среди союзников. Если западные страны узнают, что украинские оборонительные линии рушатся, то они начнут настаивать на переговорах, отмечают колумнисты.

Аналитики выразили мнение, что Россия может начать завоевательный поход и вскоре взять стратегические военные узлы и населенные пункты.

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