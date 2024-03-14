В России изобрели новую боевую часть комбинированного действия

ЧВВМУ запатентовало новую боевую часть комбинированного действия

Черноморское высшее военно-морское училище (ЧВВМУ) запатентовало новую боевую часть комбинированного действия. Об этом со ссылкой на соответствующую документацию, опубликованную Федеральным институтом промышленной собственности, сообщает ТАСС.

Изобретение относится к средствам поражения «с физически разнородными поражающими факторами разрушительно-зажигательно-электромагнитного действия». Целями боевой части называются объекты «с элементами радиоэлектронных систем и горюче-насыщенными материалами».

Конструктивно изделие представляет собой металлическую осколочную оболочку со взрывомагнитным кумулятивным генератором, взрывчатым веществом и зажигательными элементами. Поражение цели осуществляется посредством осколочно-фугасного, зажигательного и электромагнитного воздействий. Боевая часть допускает размещение в 100- и 130-миллиметровых артиллерийских снарядах, а также в головных блоках управляемых и неуправляемых боевых ракет.

Ранее агентство сообщило, что специалисты Научно-производственного объединения (НПО) «Импульс» разработали координатор для самоприцеливающихся боевых элементов нового поколения, которые смогут обнаруживать бронетехнику.