В России захотели уйти от сырьевой зависимости

Первый вице-премьер Белоусов призвал нарастить несырьевой экспорт на две трети

Объемы несырьевого неэнергетического экспорта России к 2030 году должны будут вырасти не менее чем на две трети к нынешнему уровню. О планах властей резко снизить зависимость национальной экономики от вывоза нефти и газа заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Его слова приводит «Прайм».

В ближайшие шесть лет экспорт агропромышленной продукции из России, в свою очередь, должен увеличиться в полтора раза. Подобные планы Белоусов назвал «очень высокой, амбициозной целью» в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

Чиновник пообещал, что для реализации поставленной задачи отечественным экспортерам будет оказана вся необходимая поддержка со стороны властей. Продвижение российской продукции, как уточнил Белоусов, намерены обеспечить за счет, в том числе, предоставления льготного инвестиционного финансирования.

Ранее в Международном энергетическом агентстве сообщили, что по итогам февраля 2024 года доходы российских экспортеров от продажи нефти сократились на 0,95 процента в сравнении с январским показателем и упали до 15,69 миллиарда долларов. Подобную динамику аналитики связали в том числе с ужесточением контроля за соблюдением западных антироссийских санкций.

