В США указали на недостоверность слов Зеленского об успехах ВСУ

Newsweek: ВС РФ завоевывают территории вопреки словам Зеленского об успехе ВСУ

Вооруженные Силы России (ВС РФ) добиваются успехов на фронте, несмотря на слова президента Украины Владимира Зеленского об остановке Российской армии силами его страны. Об этом пишет американское издание Newsweek.

«Российские войска завоевывают новые, хоть и небольшие территории на южном и восточном фронтах. [Это происходит] вопреки словам президента [Зеленского] силы Москвы были остановлены», — отметили в материале недостоверность слов главы украинского государства.

В статье отмечается, что Зеленский сказал об остановке российского наступления в интервью для французского телеканала BFM TV.

Однако Newsweek приводит данные исследовательского института ISW. Согласно им, российские войска продвигаются вперед в Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях.