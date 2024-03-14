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10:32, 14 марта 2024Мир

Венгрия обвинила выступающих за «войну, гендер и миграцию» во лжи против Орбана

Глава МИД Венгрии Сийярто: США клевещут на венгерского премьера Орбана

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

США лгут и клевещут на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. С таким заявлением на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Демократическое правительство США, выступающее за войну, гендер и миграцию, продолжило свою кампанию лжи против Венгрии. На этот раз в составе общего хора выступил главный помощник президента по национальной безопасности», — прокомментировал он слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По словам Сийярто, нападки Салливана дали понять, что Вашингтон находится в тяжелом положении. «Посреди европейского прогрессивно-либерального моря все еще есть остров, где мы с гордостью заявляем: нет войне, нет гендеру, нет миграции!» — подчеркнул дипломат.

Ранее Сийярто заявил, что слова президента США Джо Байдена о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане являются ложью, а также оскорбляют весь венгерский народ.

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      Виктория Кондратьева
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