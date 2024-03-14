Военный эксперт Матюшин: уничтожение техники ВСУ связано с ошибками командиров

Уничтожение дефицитной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), в частности, реактивных систем залпового огня (РСЗО), в зоне специальной военной операции (СВО) связано с ошибками командования. Так ситуацию объяснил военный эксперт, старший лейтенант Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) в отставке Александр Матюшин в беседе с «Царьградом».

«Потери этих систем в первую очередь говорят о том, что украинские войска, и в особенности – командиры, не до конца понимают специфику применения этого оружия», — сказал он. По словам Матюшина, системы размещают слишком близко, в зоне досягаемости для российской артиллерии и беспилотников.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что после взятия Авдеевки российскими войсками ВСУ вынуждены использовать более дорогие дальнобойные системы. Он отметил, что ракета HIMARS стоит около 1,5 миллиона долларов, но ВСУ все равно продолжают их запускать. Кроме того, глава ДНР заявил, что обстрелы украинской армии по гражданским объектам не имеют военной целесообразности, а являются «желанием навредить».