ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали сельхозпредприятие в белгородском селе Щетиновка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сельскохозяйственное предприятие в селе Щетиновка Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его информации, никто из людей не пострадал. В результате попадания снаряда оказались повреждены трактор и один легковой автомобиль, уточнил Гладков.

«Подворовой обход территории продолжается», — подчеркнул белгородский губернатор.

Ранее сообщалось, что восемь воздушных целей удалось сбить на подлете к Белгороду.

Предварительно, в результате прилета в легковой автомобиль пострадал находившийся в салоне водитель, спасти его медики не смогли. Еще два человека получили ранения, их госпитализировали.

Кроме того, в ходе атаки в Белгороде были повреждены два частных дома и еще один автомобиль. На месте начали работу оперативные службы.