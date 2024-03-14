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10:23, 14 марта 2024Россия

ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали сельхозпредприятие в белгородском селе Щетиновка

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сельскохозяйственное предприятие в селе Щетиновка Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его информации, никто из людей не пострадал. В результате попадания снаряда оказались повреждены трактор и один легковой автомобиль, уточнил Гладков.

«Подворовой обход территории продолжается», — подчеркнул белгородский губернатор.

Ранее сообщалось, что восемь воздушных целей удалось сбить на подлете к Белгороду.

Предварительно, в результате прилета в легковой автомобиль пострадал находившийся в салоне водитель, спасти его медики не смогли. Еще два человека получили ранения, их госпитализировали.

Кроме того, в ходе атаки в Белгороде были повреждены два частных дома и еще один автомобиль. На месте начали работу оперативные службы.

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      Анна Щербакова
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