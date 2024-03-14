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09:59, 14 марта 2024Россия

ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области

Курский губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Теткино и Пригороднюю Слободку

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два населенных пункта в Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Он пояснил, что речь идет о поселке Теткино и селе Пригородняя Слободка. Старовойт отметил, что в результате инцидента никто из граждан не пострадал.

«В Теткино подомовой обход начнется после того, как позволит обстановка», — написал курский губернатор.

Кроме того, по его данным, в Пригородней Слободке загорелся один из объектов инфраструктуры. Пожар уже удалось потушить, подчеркнул он.

13 марта Старовойт докладывал о непрекращающемся обстреле курского поселка Теткино.

Тогда в ходе атаки украинских войск один человек получил контузию. Ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

12 марта украинские диверсанты попытались проникнуть на российскую территорию в районе Теткино.

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      Анна Щербакова
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