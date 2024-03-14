От бывшего дома Мэрилин Монро решили избавиться

NYP: дом Мэрилин Монро и Артура Миллера в Хэмптонсе выставлен на продажу

Особняк бывших супругов Мэрилин Монро и Артура Миллера выставлен на продажу. За причудливый дом-мельницу в нью-йоркском Хэмптонсе просят 12,5 миллиона долларов, пишет New York Post (NYP).

В последний раз усадьба продавалась в 2016 году, когда ее оценили в 8,5 миллиона долларов. От прежде рабочей ветряной мельницы остался лишь фасад с парусами, внутри же разместились спальня и гостиная восьмиугольной формы. На верхнем этаже, обшитом кедром, до сих пор хранятся мельничные механизмы. В жилище бывший ветряк превратился в середине прошлого века силами предыдущего владельца — основателя парфюмерного бренда Faberge Сэмюэля Рубина. Таким образом было переоборудовано немало хэмптонских мельниц.

Главное здание было построено в 1830 году и занимает 120 квадратных метров. На трех его этажах располагаются спальня, кухня и ванная. Риелторы отмечают, что покупатель может дополнить комплекс обширным домом площадью 1,9 тысячи квадратных метров. Два гектара земли, имеющиеся в распоряжении у хозяина, могут это позволить.

Мэрилин Монро нередко приезжала сюда в 50-х вместе с драматургом Артуром Миллером. В этом уединенном месте кинозвезда предпочитала скрываться от назойливых папарацци. Хэмптонс в то время служил прибежищем многих знаменитостей: в Спрингсе проживал художник-экспрессионист Джексон Поллок, а в Саг-Харборе — писатель Джон Стейнбек.

Ранее стало известно о планах снести дом, в котором американский секс-символ провела последние дни своей жизни. На этом настаивает нынешний владелец особняка. Поместье располагается в элитном лос-анджелесском квартале Брентвуд и занимает почти 270 квадратных метров.