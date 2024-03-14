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13:31, 14 марта 2024Силовые структуры

Задержание ФСБ двух украинцев по подозрению в диверсии попало на видео

ФСБ показала задержание украинцев по подозрению в диверсии в Запорожской области

ФСБ показала задержание двух украинцев, подозреваемых в диверсии в Запорожской области. Запись опубликовал ТАСС.

На кадрах видно, как силовики забегают в квартиру одного из фигурантов и кладут его лицом в пол. На мужчину надевают наручники, затем он дает показания. Позже с сотрудниками общается вторая задержанная.

Ранее стало известно, что двое украинцев передавали данные о местоположениях российских военнослужащих для нанесения ракетно-артиллерийских ударов. Возбуждено дело по частям 2 и 3 статьи 281 («Диверсия») УК РФ.

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      Екатерина Кашурникова
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