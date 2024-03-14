Зеленский разрешил получать прибыль по оборонным заказам

Зеленский подписал закон, разрешающий получать прибыль по оборонным заказам

Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий получать прибыль по оборонным заказам во время действия военного положения. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Закон направлен на усовершенствование правового регулирования ценообразования в оборонных закупках во время действия военного положения.

Таким образом государство рассчитывает устранить несоответствие между нормами права, регулирующими вопросы уровня прибыли в составе стоимости товаров, работ и услуг оборонного назначения.

Закон распространяется на все госконтракты по оборонным закупкам, которые заключены по неконкурентной процедуре закупок.

В начале 2024 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками к действующим и бывшим чиновникам Минобороны. Их подозревают в хищении 1,5 миллиарда гривен (около 40 миллионов долларов) в процессе закупок снарядов для украинской армии.

