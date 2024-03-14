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15:12, 14 марта 2024Бывший СССР

Зеленский разрешил получать прибыль по оборонным заказам

Зеленский подписал закон, разрешающий получать прибыль по оборонным заказам

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий получать прибыль по оборонным заказам во время действия военного положения. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Закон направлен на усовершенствование правового регулирования ценообразования в оборонных закупках во время действия военного положения.

Таким образом государство рассчитывает устранить несоответствие между нормами права, регулирующими вопросы уровня прибыли в составе стоимости товаров, работ и услуг оборонного назначения.

Закон распространяется на все госконтракты по оборонным закупкам, которые заключены по неконкурентной процедуре закупок.

В начале 2024 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками к действующим и бывшим чиновникам Минобороны. Их подозревают в хищении 1,5 миллиарда гривен (около 40 миллионов долларов) в процессе закупок снарядов для украинской армии.

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      Алевтина Запольская
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