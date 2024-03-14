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11:19, 14 марта 2024Из жизни

Женщина погубила дочь в отместку за откушенный палец

В Индии мать погубила дочь из-за того, что она укусила ее за палец

Фото: Max Fleischmann / Unsplash

В Индии мать погубила дочь после ссоры из-за романтических отношений девушки. Об этом пишет Indian Express.

В Мумбаи по подозрению в совершении тяжкого преступления арестовали 40-летнюю Тину Умеш Багаде. Женщина и ее сыновья привезли в больницу 19-летнюю дочь Багаде, Бумику. Мать сообщила врачам, что у девушки случился приступ эпилепсии, после которого она не пришла в себя. Врачи не смогли реанимировать пострадавшую и быстро выяснили, что ее задушили. Кроме того, они нашли на лице Бумики ссадины и синяки.

Медики обратились в полицию. Правоохранители вызвали Багаде и ее детей на допрос. В процессе расследования выяснилось, что между Багаде и ее дочерью был серьезный конфликт из-за мужчины, с которым встречалась Бумика. В тот вечер они снова начали спорить, и в какой-то момент разгоряченная Бумика укусила мать за указательный палец, оторвав его кусок. Из-за откушенного пальца Багаде пришла в ярость, схватила дочь за шею обеими руками и в отместку начала душить. Все произошло на глазах младших детей Багаде, которым она наказала молчать. Когда после звонка в дом прибежали старшие сыновья женщины, она рассказала им версию о приступе эпилепсии, поскольку у девушки действительно был такой диагноз.

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После того как женщина призналась в содеянном, ее взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в Индии арестовали мужчину, который устроил в принадлежащем его семье доме склад человеческих черепов. Полицейские решили проверить индийца, после того как его застали поклоняющимся скелетированным останкам ночью на кладбище.

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      Алиса Дмитриева
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