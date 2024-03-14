Женщина потеряла 24 килограмма за полгода и раскрыла способ похудения

В Индии 37-летняя женщина похудела на 24 килограмма за шесть месяцев

Жительница Индии похудела на 24 килограмма за полгода. О способе ее похудения сообщает Times of India.

37-летняя Тара Саини из Нью-Дели много лет страдала от боли в колене. С началом пандемии из-за большого количества работы по дому проблема усугубилась. После старой юношеской травмы колено могло внезапно начать болеть, и боль длилась по 4-5 дней. Врачи долго не могли понять, в чем причина проблемы. Наконец, выяснилось, что у Сайни повреждены связки. Лечащий врач посоветовал ей операцию, а также похудение, поскольку на момент осмотра Саини весила больше 80 килограммов.

Поскольку Саини не хотела ложиться под нож, она решила попробовать сбросить вес. Женщина поменяла рацион и привычки и начала работать над собой. Саини включила в свое расписание ежедневные прогулки и тренировки. Она увеличила количество протеина и уменьшила количество углеводов. Каждый день женщина пила протеиновый коктейль с экстрактом черного чая. Саини также придерживалась системы интервального голодания и перестала есть после семи часов вечера. В результате этих усилий ей удалось потерять 24 килограмма всего за шесть месяцев. Она перешла с размера XXL на размер M.

По ее словам, придерживаться правил и ограничивать себя в еде ей помогает пройденный путь. Когда она смотрит на старые фотографии, то ей не хочется возвращаться в прошлое. Благодаря прогрессу и большому количеству спорта в жизни, Саини стала подрабатывать тренером и лайфстайл-коучем, помогая другим женщинам идти к их мечте.

Ранее сообщалось, что жительница Индии сбросила 20 килограммов за девять месяцев, после того как почувствовала сильную боль в коленях. 40-летняя Шарада Коруполу из города Вишакхапатнам никогда не следила за весом и располнела до 70 килограммов.