Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:22, 14 марта 2024Из жизни

Женщина потеряла 24 килограмма за полгода и раскрыла способ похудения

В Индии 37-летняя женщина похудела на 24 килограмма за шесть месяцев

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Жительница Индии похудела на 24 килограмма за полгода. О способе ее похудения сообщает Times of India.

37-летняя Тара Саини из Нью-Дели много лет страдала от боли в колене. С началом пандемии из-за большого количества работы по дому проблема усугубилась. После старой юношеской травмы колено могло внезапно начать болеть, и боль длилась по 4-5 дней. Врачи долго не могли понять, в чем причина проблемы. Наконец, выяснилось, что у Сайни повреждены связки. Лечащий врач посоветовал ей операцию, а также похудение, поскольку на момент осмотра Саини весила больше 80 килограммов.

Поскольку Саини не хотела ложиться под нож, она решила попробовать сбросить вес. Женщина поменяла рацион и привычки и начала работать над собой. Саини включила в свое расписание ежедневные прогулки и тренировки. Она увеличила количество протеина и уменьшила количество углеводов. Каждый день женщина пила протеиновый коктейль с экстрактом черного чая. Саини также придерживалась системы интервального голодания и перестала есть после семи часов вечера. В результате этих усилий ей удалось потерять 24 килограмма всего за шесть месяцев. Она перешла с размера XXL на размер M.

Материалы по теме:
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020
Папа накачался Личный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
Папа накачалсяЛичный опыт: Тяжелый путь к мышцам и неотразимости для мужчин после 40 лет
25 июня 2017

По ее словам, придерживаться правил и ограничивать себя в еде ей помогает пройденный путь. Когда она смотрит на старые фотографии, то ей не хочется возвращаться в прошлое. Благодаря прогрессу и большому количеству спорта в жизни, Саини стала подрабатывать тренером и лайфстайл-коучем, помогая другим женщинам идти к их мечте.

Ранее сообщалось, что жительница Индии сбросила 20 килограммов за девять месяцев, после того как почувствовала сильную боль в коленях. 40-летняя Шарада Коруполу из города Вишакхапатнам никогда не следила за весом и располнела до 70 килограммов.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала в Петербурге членов законспирированной ячейки РДК. Они хотели отправить в зону СВО отравленные продукты

      ФСБ сорвала планы теракта против командиров батальона «Эспаньола»

      ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области

      Бойцы ВСУ скептически отреагировали на слова Зеленского

      Женщина потеряла 24 килограмма за полгода и раскрыла способ похудения

      Назван источник намеченного роста доходов России от приватизации

      В США указали на недостоверность слов Зеленского об успехах ВСУ

      Алиев оценил позицию Франции по Карабаху

      79-летняя дизайнер снялась без штанов и в откровенной позе для журнала

      Российский защитник оформил хет-трик Горди Хоу в матче НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше