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06:00, 14 марта 2024Интернет и СМИ

Женщина разорвала отношения с родителями из-за одного поступка в адрес ее дочери

Фото: justkgoomm / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она разорвала отношения с родителями из-за одного поступка в адрес ее дочери. Многие пользователи поддержали ее решение.

Автор поста написала, что недавно она с мужем и годовалой дочкой приехала в Мексику, чтобы навестить ее родителей. «Родители подарили нашей дочери серьги, но ее уши не были проколоты. Я сказала, что ей не будут прокалывать уши до тех пор, пока она не подрастет», — отметила она.

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Девушка рассказала, что они с мужем оставили дочь с ее родителями и ушли на встречу с друзьями. «Моя мать написала мне, что они решили проколоть уши нашей дочери», — вспомнила героиня истории. В итоге, по ее словам, она пришла в ярость и забрала дочь. «Муж сказал, что моим родителям отныне запрещается проводить время наедине с ребенком, а я решила вовсе не давать им видеться с нашей дочерью», — добавила автор.

Автор истории сообщила, что через некоторое время они с мужем пришли к компромиссу и решили возобновить визиты бабушки и дедушки, если они оба проколят себе нос. «Родители сказали, что мы ведем себя глупо, и они не собираются этого делать», — написала рассказчица. В итоге девушка оборвала все связи с родителями и игнорирует всех членов семьи, которые пытаются осудить ее за то, что она лишила родителей права видеться с внучкой.

В комментариях пользователи поддержали решение рассказчицы. По мнению большинства комментаторов, родители девушки нарушили границы дочери и ее ребенка.

Ранее пользователь Reddit поделился историей о том, как он выгнал мать из дома за отказ выполнять одну просьбу. Многие комментаторы встали на сторону мужчины.

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      Олег Давыдов
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