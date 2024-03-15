49-летняя Виктория Бекхэм показала фото в прозрачном платье и с костылем

Бывшая участница поп-группы Spice Girls и дизайнер Виктория Бекхэм показала фото в откровенном образе. Соответствующее фото она разместила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 49-летняя знаменитость предстала в белом прозрачном платье, сквозь которое просвечивалось ее подтянутое тело. Под упомянутый наряд звезда надела комплект нижнего белья, состоящий из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой.

Помимо этого, на снимке видно, что Бекхэм опирается на костыль. Дизайнер распустила длинные темные волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Ранее в марте 49-летняя Виктория Бекхэм раскрыла секрет стройности. Она рассказала, что, несмотря на травму, по-прежнему занимается спортом, и продемонстрировала, как выполняет упражнение по растяжке.