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12:48, 15 марта 2024Мир

Администрация Байдена сообщила Конгрессу о прекращении импичмента

Axios: администрация Байдена сообщила о прекращении процедуры импичмента

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена сообщила спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону о прекращении процедуры импичмента. Об этом пишет Axios.

Как сообщается, советник Белого дома Эдвард Сискел направил Джонсону письмо о прекращении расследования возможного участия Байдена в бизнесе своего сына Хантера. Журналисты отмечают, что советник Байдена заявил о прекращении процедуры на фоне разочарования республиканцев текущими результатами расследования.

«Очевидно, что пришло время двигаться дальше, господин спикер. Импичмент окончен», — заявил Сискел. В Белом доме добавили, что Конгрессу следует сосредоточиться на обсуждении военной помощи Украине и финансирования работы правительства США.

Ранее издание Politico допустило, что рассмотрение дела Хантера Байдена о хранении им огнестрельного оружия может помешать переизбранию его отца. Отмечается, что процесс состоится в июне в разгар предвыборной кампании.

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      Юрий Леонов
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