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17:55, 15 марта 2024Спорт

Акинфеев оценил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

Акинфеев в ответ на слова Карпина заявил, что нужно развивать футбол в России
Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев оценил призыв главного тренера сборной России Валерия Карпина к игрокам уезжать в Европу. Его слова приводит «Чемпионат».

Вратарь заявил, что футболисты должны уезжать при наличии предложений. По его мнению, нужно заниматься развитием российского футбола, а не думать о переезде.

В сентябре 2023 года Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он отметил, что советовал уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) много раз. Тренер добавил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

Акинфеев — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.

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      Анастасия Борисова
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