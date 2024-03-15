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06:01, 15 марта 2024Мир

Возможность начала войны в Арктике оценили

Военный Дандыкин усомнился в возможности начала войны в Арктике

Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил возможность начала войны в арктическом регионе. В беседе с «Лентой.ру» он усомнился в подобном сценарии, при этом не исключив вероятность периодических столкновений заинтересованных сил и провокаций.

Ранее американский портал Business Insider писал, что армия США занимается подготовкой своей армии для начала конфликта с Россией в Арктике. США стали обращать больше внимания на подготовку армии к войне в Арктике. Это решение отражает растущее беспокойство из-за активности России и Китая в регионе», — говорится в материале.

«Если говорить о войне, то я не думаю, что она может начаться, потому что это грозит много чем. (...) Будет напряженность, будет много работы у Северного флота, но, думаю, что горячей фазы все-таки удастся избежать», — сказал Дандыкин.

Это давнишняя угроза, которую Запад не скрывает. Они считают, что Арктика принадлежит человечеству, то есть США. Сейчас они всячески усиливают на Аляске свое влияние, уже создана воздушно-десантная дивизия из 20 тысяч человек. (...) В связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО у американцев появилось еще больше возможностей

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

При этом он подчеркнул, что российские военные готовы отразить «любые провокации»

Комментируя ситуацию в арктическом регионе, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что Россия является крупнейшей арктической страной. Арктика была и остается территорией напряженной конкуренции, напомнил пресс-секретарь. Россия рассматривает эти земли как стратегически важные, отметил он. Развитие арктических территорий и раскрытие их экономического потенциала является одним из приоритетов Москвы, добавил Песков.

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      Кирилл Садовский
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