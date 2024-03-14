69-я параллель
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12:31, 14 марта 202469-я параллель

В Кремле назвали Россию крупнейшей арктической страной

Песков назвал Россию самой крупной арктической страной
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Александр Казаков / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Россия является крупнейшей арктической страной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит «Интерфакс».

Об активной вовлеченности Москвы в события вокруг Арктики Песков сказал в ответе на вопрос относительно сообщения, согласно которому США готовят военнослужащих для ведения боевых действий в арктических условиях.

Арктика была и остается территорией напряженной конкуренции, напомнил пресс-секретарь. Россия рассматривает эти земли как стратегически важные, отметил он. Развитие арктических территорий и раскрытие их экономического потенциала является одним из приоритетов Москвы, добавил Песков.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев также назвал Россию арктической страной. В этой связи он напомнил о климатических рисках из-таяния льдов в Арктике.

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      Алан Босиков
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