В Кремле назвали Россию крупнейшей арктической страной

Песков назвал Россию самой крупной арктической страной

Россия является крупнейшей арктической страной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит «Интерфакс».

Об активной вовлеченности Москвы в события вокруг Арктики Песков сказал в ответе на вопрос относительно сообщения, согласно которому США готовят военнослужащих для ведения боевых действий в арктических условиях.

Арктика была и остается территорией напряженной конкуренции, напомнил пресс-секретарь. Россия рассматривает эти земли как стратегически важные, отметил он. Развитие арктических территорий и раскрытие их экономического потенциала является одним из приоритетов Москвы, добавил Песков.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев также назвал Россию арктической страной. В этой связи он напомнил о климатических рисках из-таяния льдов в Арктике.