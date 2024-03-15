В США не нашли денег на строительство памятника абортам

В Арканзасе возникли проблемы с финансированием строительства памятника абортам

Арканзасские энтузиасты не могут найти денег на строительство «Памятника нерожденным». Инициатива была одобрена Заксобранием штата еще в марте 2023 года, напоминает радиостанция столицы штата Little Rock Public Radio.

Конкурс на лучший проект мемориала выиграла художница Лейки Гофф. В качестве памятника абортам американка предложила поставить полукруглую живую изгородь. В центре была бы размещена табличка с библейским стихом. Атмосферу дополнила бы звуковая дорожка с шумом водопадов.

Однако в процессе возникли проблемы. На очередном заседании рабочей группы чиновники усомнились в перспективности данной идеи. Финансирование проекта должны были обеспечить частные пожертвования. Средства бюджета планировалось пустить в дело лишь в крайнем случае. Госсекретарь штата выделил бы деньги из фонда для содержания памятников, однако подобного фонда в Арканзасе нет. В ответ на это автор памятника заявила, что «проект финансируется небесами», а чиновники должны отказаться от «крохоборского образа мышления».

Кроме того, власти опасаются, что при непостоянстве местного климата содержать живую изгородь окажется дорого. По словам художницы, живые изгороди не гибнут даже в Дубае. Члены комиссии отметили, что бюджет Арканзаса куда беднее дубайского, но пожелали Гофф божьего благословения.

По задумке пролайферов, мемориал будет воздвигнут перед местным Капитолием в память об отмене решения по делу полувековой давности — «Роу против Уэйда». Признав исторический прецедент неконституционным, Верховный суд в 2022 году запустил новый виток борьбы защитников и противников абортов.

Ранее жительница Белгорода пожаловалась на памятник, выполненный в виде человека с увязшей в камне головой. По ее словам, арт-объект мешает «возрождению русской цивилизации».