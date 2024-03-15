Автомобили для чиновников предложили включить в льготное кредитование

НАС: в льготное кредитование необходимо включить рекомендованные чиновникам авто

В России предложили расширить программу льготного автокредитования, включив в нее модели авто, рекомендованные для приобретения чиновникам. Об этом со ссылкой на письмо Национального автомобильного союза (НАС) вице-премьеру, главе Минпромторга РФ Денису Мантурову пишет РИА Новости.

Президент союза Антон Шапарин отметил, что необходимо синхронизировать правила и требования для покупки машин с помощью льготных кредитов, «иначе расширение списка доступных для чиновников автомобилей выглядит несправедливым по отношению к гражданам». НАС предложил распространить список моделей для госслужащих на льготное автокредитование, а также снять ограничения по стоимости таких машин.

В перечень авто, рекомендуются для приоритетного использования чиновниками, на данный момент входят все модели Lada, «Москвич» и УАЗ. Кроме того, в списке находятся модели брендов Sollers (ST6), Evolute (I-pro, I-joy, I-sky, I-Jet), Haval (Jolion, Dargo, F7/F7x, H9, M6), Aurus (Senat, Komendant), Kaiyi (E5, X3 Pro, X3, X7), BAIC (U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7), SWM (G05 Pro, G01), а также «Амберавто А5» и Citroen C5 Aircross (произведенный на заводе в Калуге). Список был сформирован Минпромторгом, ограничений по цене перечисленных в нем моделей нет.

В программу льготного автокредитования входят бензиновые авто по цене до 2 миллионов рублей — Lada, УАЗ, ГАЗ и одна модель Haval (Jolion). В перечне также присутствуют электромобили Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet), «Москвич 3е» и «Амберавто А5». Купить автомобиль по специальным условиям могут сотрудники медицинских и образовательных учреждений, граждане с ограниченными возможностями, участники СВО и члены их семей, а также проживающие на Дальнем Востоке страны россияне с детьми.

Ранее стало известно, что по итогам февраля 2024 года запасы китайских легковых автомобилей в России сократились до 100 тысяч единиц. Этого объема машин топ-16 брендов из КНР хватит на два-три месяца реализации, отмечают эксперты. Находящиеся сейчас на складах машины заказывались еще осенью, до снижения спроса из-за выросшей ключевой ставки и стоимости финансирования.