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08:05, 15 марта 2024Бывший СССР

Марочко сообщил о бегстве ВСУ на кременском направлении

Марочко: ВСУ сбежали с позиций в лесополосу после боя на кременском направлении

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Украинские военнослужащие после боя с российскими военнослужащими на кременском направлении покинули свои позиции и сбежали в ближайшую лесополосу. Об этом рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.

Он уточнил, что непродолжительный контактный бой произошел в районе населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР). Новое местоположение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) было установлено с помощью аэроразведки, добавил Марочко.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что украинские солдаты, убегая из населенного пункта Невельское, бросили достаточно большое количество вооружения, в частности, западного производства. «Из интересных находок — это гранатометы западного производства», — отметил Кимаковский.

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      Марина Совина
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