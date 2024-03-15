Марочко сообщил о бегстве ВСУ на кременском направлении

Марочко: ВСУ сбежали с позиций в лесополосу после боя на кременском направлении

Украинские военнослужащие после боя с российскими военнослужащими на кременском направлении покинули свои позиции и сбежали в ближайшую лесополосу. Об этом рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.

Он уточнил, что непродолжительный контактный бой произошел в районе населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР). Новое местоположение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) было установлено с помощью аэроразведки, добавил Марочко.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что украинские солдаты, убегая из населенного пункта Невельское, бросили достаточно большое количество вооружения, в частности, западного производства. «Из интересных находок — это гранатометы западного производства», — отметил Кимаковский.