Бывший глава MI6 допустил попадание разведданных из Германии в Россию

Экс-глава MI6 Дирлав отказывался делиться данными с ФРГ из-за риска утечек в РФ

Бывший глава разведывательной службы MI6 Ричард Дирлав отказывался делиться данными с Федеральной разведывательной службой Германии (БНД) из-за риска утечек информации в Россию. Об этом он заявил в интервью Politico.

Дирлав рассказал, что в период руководства британской разведкой он неохотно делился данными с БНД из-за высокого риска просачивания информации в Россию. По его словам, некоторые конфиденциальные данные он не передал бы немецкой разведке «даже за 30 недель».

При этом экс-глава MI6 признал, что нынешнему главе службы Ричарду Муру будет сложнее скрывать данные от БНД из-за роли ФРГ в военной поддержке Украины. «Немцы будут очень нервничать, не знать, как разыгрывать свои карты, и будут отчаянно нуждаться в том, кто бы их направлял», — допустил разведчик.

Ранее Дирлав заявил, что Великобритания ведет серую войну с Россией. По его словам, в Великобритании заметен разрыв между словами и действиями.