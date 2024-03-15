Человечеству предложили питаться питонами

Ученые предложили человечеству питаться мясом питонов ради экологии

Ученые предложили человечеству питаться мясом питонов ради спасения планеты. Под руководством научного сотрудника Университета Макуори в Сиднее Дэниела Натуша австралийские, вьетнамские и южноафриканские экологи провели соответствующее исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports.

Авторы работы выяснили, что сетчатые и темные тигровые питоны быстро набирают массу в первый год жизни, при этом потребляя рекордно малое количество пищи. Благодаря этому рептилий можно выращивать на фермах для производства мяса с минимальным ущербом для природы.

Участвовавшие в исследовании питоны росли быстро даже на диете из переработанных отходов животноводства и пищевой промышленности, которыми их кормили раз в неделю. В среднем рептилии набирали по 10-19 граммов в день — показатель вдвое выше нормы для самых быстрорастущих особей. Они также отличаются рекордно высокой эффективностью преобразования биомассы — на получение одного грамма массы тела было затрачено всего 1,2 грамма пищи. В этом отношении питоны значительно превзошли свиней, коров и других фермерских животных.

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