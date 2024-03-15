Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:50, 15 марта 2024Россия

Глава Белгорода показал кадры разрушений после обстрела ВСУ

Глава Белгорода Демидов опубликовал фотографии с последствиями обстрела ВСУ

Кадр: Telegram-канал «Демидов»

В сети появились кадры последствий обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 15 марта. Фотографии опубликовал глава города Валентин Демидов в Telegram.

На снимках видно жилой многоквартирный дом с выбитыми стеклами окон и балконов и местами обрушившимся фасадом. Также повреждены несколько машин, одна из которых полностью выгорела.

По словам Демидова, на данный момент известно о трех пострадавших. Одного из них госпитализировали с переломом ребер и ушибом грудной клетки. Также в больницу везут мужчину с посеченным осколками лицом. Помимо этого, в больницу обратилась женщина с контузией и резанной раной на пальце. От госпитализации она отказалась.

По последним данным, повреждения вывили в 33 квартирах в 14 многоквартирных домах, а также в пяти частных домах. К«роме того зафиксированы повреждения в образовательном учреждении (пострадали два оконных стекла и беговые дорожки на стадионе) и в двух торговых центрах», — написал Демидов.

Материалы по теме:
Как выглядят беспилотники в небе и как понять, что они атакуют? Что делать при атаке беспилотников
Как выглядят беспилотники в небе и как понять, что они атакуют?Что делать при атаке беспилотников
3 августа 2023
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024

Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Сигнал отменили спустя 13 минут. Позже Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над регионом семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Российский боец в одиночку вышел против группы диверсантов у границы с Украиной. Он открыл по ним огонь и остался жив

      Киркоров рассказал о вечеринке в честь развода с Пугачевой

      Суд США отказал Трампу в прекращении дела о ненадлежащем хранении документов

      В Латвии заявили о депортации сотен россиян за незнание латышского

      Вторую ракетку мира атаковали пчелы во время матча на турнире ATP

      Глава Белгорода показал кадры разрушений после обстрела ВСУ

      В Минобороны заявили о пресечении попыток украинских ДРГ прорваться в Россию

      Из щеки российского бойца извлекли похожий на боеприпас предмет

      ВСУ попытались высадить десант с вертолетов в Белгородской области

      Известная 62-летняя актриса восхитила фанатов откровенным архивным фото

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше