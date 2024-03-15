Глава Белгорода показал кадры разрушений после обстрела ВСУ

Глава Белгорода Демидов опубликовал фотографии с последствиями обстрела ВСУ

В сети появились кадры последствий обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром 15 марта. Фотографии опубликовал глава города Валентин Демидов в Telegram.

На снимках видно жилой многоквартирный дом с выбитыми стеклами окон и балконов и местами обрушившимся фасадом. Также повреждены несколько машин, одна из которых полностью выгорела.

По словам Демидова, на данный момент известно о трех пострадавших. Одного из них госпитализировали с переломом ребер и ушибом грудной клетки. Также в больницу везут мужчину с посеченным осколками лицом. Помимо этого, в больницу обратилась женщина с контузией и резанной раной на пальце. От госпитализации она отказалась.

По последним данным, повреждения вывили в 33 квартирах в 14 многоквартирных домах, а также в пяти частных домах. К«роме того зафиксированы повреждения в образовательном учреждении (пострадали два оконных стекла и беговые дорожки на стадионе) и в двух торговых центрах», — написал Демидов.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Сигнал отменили спустя 13 минут. Позже Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над регионом семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.