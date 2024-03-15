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03:42, 15 марта 2024Путешествия

Голландец перечислил любимые особенности жизни в России

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Тревел-блогер из Голландии перечислил любимые особенности жизни в России. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что даже в небольших городах России есть супермаркеты, работающие круглосуточно. «Очень удобно, когда вечером решил посмотреть фильм и не хватает любимых семечек для жены или чипсов или орешков для меня», — заметил блогер.

Также, по его словам, в стране хорошо работают службы доставки супермаркетов даже в ночное время суток. Еще одним плюсом он посчитал быстрое метро Москвы, которое нужно ждать всего пару минут. Кроме того, залы метрополитена очень чистые и красивые, подчеркнул голландец.

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«И тут [в России] есть все — горы, море, вулканы, гейзеры, ледники, пустыни, леса, черные пляжи, поля и много чего еще. Точно не будет скучно и всегда найдешь, что смотреть, даже не уезжая из страны», — восхитился он.

Ранее этот же блогер проехал в Карелии на поезде «Рускеальский экспресс», оформленном в ретростиле, и описал его фразой «красивее еще не видел».

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      Зарина Дзагоева
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