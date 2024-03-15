Губернатор заявил о пострадавших при перехвате реактивных снарядов у Белгорода

Гладков: два человека пострадали при перехвате реактивных снарядов у Белгорода

Два человека получили ранения при перехвате семи снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По предварительным данным, в Белгороде пострадали два человека. У одного мужчины ушиб грудной клетки и закрытый перелом нескольких ребер, бригада скорой доставила его в городскую больницу № 2 города Белгорода. (...). У второго мужчины посечено лицо осколками от стекла. Бригада медиков в пути к пострадавшему», — написал губернатор.

По его словам, из-за попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде повреждения выявили в 23 квартирах в семи жилых домах. Помимо этого, снаряд попал на территорию школьного стадиона — там повреждены беговые дорожки и два окна в здании образовательного учреждения.

В свою очередь, в Белгородском районе в одном многоквартирном доме зафиксировали различные повреждения, также разрушения есть в пяти частных жилых домах.

В Белгородской области утром в пятницу, 15 марта, перехватили семь снарядов чешской РСЗО Vampire. Тогда в регионе действовал сигнал ракетной опасности, который отменили спустя 13 минут. В Минобороны назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.