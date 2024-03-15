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18:40, 15 марта 2024Бывший СССР

Хакеры опубликовали подробности о судьбе хваленых Abrams на Украине

Хакерская группа Beregini опубликовала подробности о потерях ВСУ танков Abrams

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Хакерская группа Beregini опубликовала подробности о судьбе уничтоженных американских танков Abrams, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Данные опубликованы в Telegram-канале организации.

Один из танков, с заводским номером UKR002, был потерян в районе села Бердычи после атаки двух дронов. Командир был уничтожен, еще два члена экипажа получили ранения.

Согласно данным хакеров, второй танк под номером UKR006 был брошен экипажем. Еще одна хваленая машина под номером UKR005 получила повреждения в районе Семеновки.

Ранее появилось видео с четвертым уничтоженным на Украине танком Abrams. На кадрах, снятых с воздуха, видна сгоревшая бронемашина, от которой идет дым.

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      Алевтина Запольская
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