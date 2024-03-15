Хейли Бибер снялась в бикини

Американская модель Хейли Бибер снялась в откровенном образе на отдыхе. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

На размещенном кадре 27-летняя супруга певца Джастина Бибера предстала напротив зеркала в зеленом неоновом треугольном бра на завязках и плавках с низкой посадкой. Поверх упомянутого наряда звезда надела укороченные бежевые шорты. При этом знаменитость продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса.

Кроме того, Бибер распустила темные и влажные от воды волосы, а также отказалась от макияжа.

Ранее в марте Хейли Бибер снялась в нижнем белье для рекламы бренда Victoria's Secret. На размещенном фото она предстала в прозрачном кружевном бюстгальтере нежно-розового цвета с широкими бретелями.