Хейли Бибер снялась в нижнем белье для рекламы

Американская модель Хейли Бибер снялась в откровенном виде для рекламы бренда нижнего белья Victoria's Secret. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

На размещенном кадре 27-летняя жена певца Джастина Бибера предстала в прозрачном кружевном бюстгальтере нежно-розового цвета с широкими бретелями. Помимо этого, звезда примерила трусы в тон с низкой посадкой и черные капроновые колготки.

Визажисты и стилисты сделали укладку на темных коротких волосах, завитых в легкие локоны, и макияж в нейтральных тонах. В качестве украшений Бибер выбрала золотые серьги.

Ранее в марте Хейли Бибер снялась в бикини на фоне просьб отца помолиться за нее. Знаменитость запечатлели на белом фоне в синем купальнике и с распущенными волосами.