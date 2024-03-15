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20:27, 15 марта 2024Силовые структуры

Изнасиловавший 20 лет назад несовершеннолетнюю россиянку педофил попался

В Москве задержали пожилого педофила за совершенное 20 лет назад изнасилование

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Москве правоохранители задержали пожилого педофила-рецидивиста, который 20 лет назад изнасиловал несовершеннолетнюю местную жительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Сотрудникам ведомства совместно с полицейскими удалось установить личность подозреваемого. Преступником оказался 66-летний москвич. 7 сентября 2004 года на юге Москвы он встретил незнакомую девочку, проследовал за ней в подъезд, затащил на 12-й этаж, изнасиловал и скрылся с места преступления.

Во время опознания потерпевшая узнала насильника. Мужчине предъявлено обвинение по статье об изнасиловании и по статье о совершении насильственных действий сексуального характера. Во время допроса он признался в совершенном преступлении. Следствие установило, что фигурант был ранее судим за аналогичное злодеяние.

Ранее сообщалось, что суд в Артеме на два месяца арестовал гражданина Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки в сауне.

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      Анна Габай
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