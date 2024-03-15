Звезда канала Disney на фоне развода избавился от квартиры в Нью-Йорке

Hollywood Reporter: певец Джо Джонас продал квартиру в Нью-Йорке за $5,36 млн

Американский певец Джо Джонас избавился от своего кондоминиума в Нижнем Манхэттене с миллионной скидкой. Сделка принесла музыканту 5,36 миллиона долларов (491 миллион рублей), пишет The Hollywood Reporter.

Издание Robb Report напоминает, что квартира была впервые выставлена на продажу в 2020 году. Ускорить поиски покупателя удалось, снизив цену на 1,14 миллиона долларов. В марте 2018 года сделка обошлась звезде канала Disney в 5,6 миллиона долларов. Квартирой в Нью-Йорке Джонас обзавелся за год до свадьбы с актрисой сериала «Игра престолов» Софией Тернер.

Восьмиэтажный бутик-кондоминиум располагается в квартале Нолита и состоит всего из 11 квартир свободной планировки. Интерьер жилища Джонаса выполнен в стиле лофт. На 270 квадратных метрах уместились три спальни и три ванные. Особое очарование квартире придают полы из массива дуба. Кухню, оснащенную первоклассной техникой, украшают мраморные столешницы. Прямо из главной спальни можно выйти на 130-метровую деревянную террасу.

На фоне развода звездная чета уже продала дома в Лос-Анджелесе и в Майами, выручив по 15 миллионов долларов за каждый. На время судебных разбирательств Тернер с детьми даже переехала к Тейлор Свифт. Хозяйка квартиры в свое время также была пассией Джо Джонаса.