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15:59, 15 марта 2024Наука и техника

Китай ускорит разработку многоразовых тяжелых ракет

Китай ускорит разработку многоразовых тяжелых ракет диаметром 4 и 5 метров

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Китай ускорит разработку двух многоразовых тяжелых ракет диаметром четыре и пять метров. Об этом сообщает «Синьхуа».

Первый полет ракеты диаметром четыре метра запланирован на 2025 год. Пуск второго носителя должен состояться в 2026-м.

«Несмотря на остающиеся технические проблемы, разработка двух моделей еще на один шаг приближает нас к созданию рынка коммерческих космических запусков», — сказал глава отдела исследований и разработок Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники Ван Вэй.

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Он подчеркнул важность формирования коммерческой космической индустрии, которая будет способствовать всестороннему развитию китайской космонавтики.

В феврале в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники сообщили, что Китай запланировал совершить около 100 космических пусков в 2024 году, что станет рекордом для страны.

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      Иван Потапов
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