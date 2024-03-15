Китай ускорит разработку многоразовых тяжелых ракет диаметром 4 и 5 метров

Китай ускорит разработку двух многоразовых тяжелых ракет диаметром четыре и пять метров. Об этом сообщает «Синьхуа».

Первый полет ракеты диаметром четыре метра запланирован на 2025 год. Пуск второго носителя должен состояться в 2026-м.

«Несмотря на остающиеся технические проблемы, разработка двух моделей еще на один шаг приближает нас к созданию рынка коммерческих космических запусков», — сказал глава отдела исследований и разработок Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники Ван Вэй.

Он подчеркнул важность формирования коммерческой космической индустрии, которая будет способствовать всестороннему развитию китайской космонавтики.

В феврале в Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники сообщили, что Китай запланировал совершить около 100 космических пусков в 2024 году, что станет рекордом для страны.