Всю правду о сексе во время беременности раскрыли

Беременные женщины сильнее возбуждаются и испытывают более интенсивные оргазмы, убеждена эксперт по сексу и отношениям Анна Ричардс. Всю правду о сексе во время беременности она раскрыла в беседе с HuffPost.

По словам Ричардс, за девять месяцев беременности в теле женщины происходит множество изменений, и одно из них — это увеличение объема крови на 40 процентов. «Поскольку каждая часть вашего тела, включая гениталии, получает больше крови, сексуальное возбуждение наступает легче», — утверждает эксперт.

Кроме того, интимная близость в период ожидания ребенка, по мнению Ричардс, помогает расслабиться и уменьшить тревогу. «Хотя существуют биологические предпосылки для повышения либидо, сексуальный аппетит у всех разный. Кто-то получает больше удовольствия, а кто-то даже думать о сексе не хочет», — предупредила сексолог. Она добавила, что в обоих случаях ничего странного с женщиной не происходит, так как нормы в вопросах интимной близости в период беременности не существует.

Ранее исследовательница сна из Великобритании Софи Босток рассказала, что оргазмы помогают избавиться от бессонницы. Она объяснила, что во время интимной близости вырабатываются гормоны, которые помогают снять стресс и расслабиться.