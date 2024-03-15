Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:18, 15 марта 2024Забота о себе

Всю правду о сексе во время беременности раскрыли

Фото: Ignacio Campo / Unsplash

Беременные женщины сильнее возбуждаются и испытывают более интенсивные оргазмы, убеждена эксперт по сексу и отношениям Анна Ричардс. Всю правду о сексе во время беременности она раскрыла в беседе с HuffPost.

По словам Ричардс, за девять месяцев беременности в теле женщины происходит множество изменений, и одно из них — это увеличение объема крови на 40 процентов. «Поскольку каждая часть вашего тела, включая гениталии, получает больше крови, сексуальное возбуждение наступает легче», — утверждает эксперт.

Кроме того, интимная близость в период ожидания ребенка, по мнению Ричардс, помогает расслабиться и уменьшить тревогу. «Хотя существуют биологические предпосылки для повышения либидо, сексуальный аппетит у всех разный. Кто-то получает больше удовольствия, а кто-то даже думать о сексе не хочет», — предупредила сексолог. Она добавила, что в обоих случаях ничего странного с женщиной не происходит, так как нормы в вопросах интимной близости в период беременности не существует.

Материалы по теме:
Забытые факты о Playboy Девственность Хефнера, спасение марихуаны и самоубийство в кругу красоток
Забытые факты о PlayboyДевственность Хефнера, спасение марихуаны и самоубийство в кругу красоток
29 сентября 2017
Раздевай и властвуй Секс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
Раздевай и властвуйСекс веками остается желанным товаром. Кто определяет его цену и почему она меняется?
5 ноября 2019

Ранее исследовательница сна из Великобритании Софи Босток рассказала, что оргазмы помогают избавиться от бессонницы. Она объяснила, что во время интимной близости вырабатываются гормоны, которые помогают снять стресс и расслабиться.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон ответил Путину на слова о ядерном оружии. Как в мире отреагировали на готовность Москвы к ядерной войне?

      Режим опасности атаки беспилотников в российском регионе продлился всю ночь

      В Германии рассказали о страхе Шольца

      В российском регионе ФСБ нашла схрон с американским противотанковым комплексом

      Популярная 21-летняя модель обнажила грудь на фото для журнала

      Минобороны заявило о перехвате пяти БПЛА и двух снарядов «Града» над Россией

      Водителям дали советы по выбору летней резины

      Российская пенсионерка пошла за пирожными и забыла в магазине миллион рублей

      В России назвали причину кризиса отношений с Западом

      В Сеуле по требованию Киева отменили спектакль с примой Большого театра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше