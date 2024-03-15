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04:11, 15 марта 2024Интернет и СМИ

Парень лайкнул фото привлекательной незнакомки и попал в неловкую ситуацию

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

Парень рассказал на Reddit, как лайкнул в соцсетях фотографию понравившейся ему незнакомки и попал в неловкую ситуацию. В комментариях многие пользователи пошутили над ним.

По словам молодого человека, он наткнулся на фотографию женщины в купальнике, когда листал ленту в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Незнакомка показалась ему очень сексуальной, и он лайкнул снимок, а также показал его своему другу, заявив, что эта женщина очень привлекательная.

«Затем я получил уведомление, что она лайкнула одну из моих фотографий. Мне стало любопытно, я зашел на ее профиль и начал листать другие ее снимки», — добавил рассказчик. Вскоре он осознал, что незнакомка — двоюродная сестра его матери. «Хотя мы не слишком близки и наши семьи нечасто видятся, мы знаем друг друга», — пояснил он.

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Автор поста признался, что, узнав личность женщины, сильно устыдился и убрал лайк с фотографии в купальнике. Однако позднее он получил от родственницы сообщение. «Она написала: "Привет, я видела, что ты сегодня поставил мне лайк. Спасибо за поддержку!" Как же мне было неловко. Я ответил: "Всегда пожалуйста!". Молюсь, чтобы она не упомянула этот случай ни с кем в разговоре», — подытожил парень.

Некоторые комментаторы заявили, что в целях не навлечь на себя подозрений парню стоило не убирать лайк со снимка, а поставить его и на другие фотографии родственницы. «Не знаю, парень, кажется, ты ей тоже понравился», «Просто когда она придет в гости, убедись, что все белье постирано, чтобы ты не застрял в машинке», «Звучит как сюжет порнофильма», — поиронизировали другие пользователи. Отдельные комментаторы также сочли историю выдуманной.

Ранее другой пользователь Reddit показал фотографию обнаруженной им в цветочном горшке неожиданной находки. Пользователей сети озадачил предмет, на который наткнулся мужчина.

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      Олег Давыдов
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