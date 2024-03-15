Москвичам спрогнозировали погоду на выходные

Синоптик Шувалов: в выходные в Москве потеплеет до +9 градусов

Синоптическая ситуация в Москве приобрела стабильность. Какая погода ожидает столичных жителей в выходные, «Известиям» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, 16-17 марта в Москве столбики термометров поднимутся до плюс 7-8 градусов. Тем самым температуры обгонят климатическую норму на две недели. Надвигающийся с северо-запада циклон только ускорит дальнейшее потепление, уверяет Шувалов.

Атмосферное давление в выходные не снизится. Сохранятся слабые порывы южного ветра. Синоптик обещает в субботу солнечную погоду. Воскресенье в столице выдастся облачным. Осадков не прогнозируется.

Ранее москвичей обрадовали наступлением апрельской погоды уже с 16 марта. Температуры поднимутся на 2-4 градуса выше нормы. Ливни не ожидаются, возможны небольшие дожди. Однако полностью освободиться от снега город сможет не раньше конца первой декады апреля. В этом Москва отстает от прошлогодних климатических показателей.