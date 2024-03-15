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14:42, 15 марта 2024Россия

На избирательном участке в российском регионе попытались взорвать петарду

В Челябинской области на избирательном участке попытались взорвать петарду
ЦиклВ России выбирают президента

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В Челябинской области на одном из избирательных участков попытались взорвать петарду. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Там сообщили, что информация о происшествии поступила от избирательной комиссии Челябинской области. Подозреваемый на данный момент задержан. Проводится проверка.

Ранее в Москве россиянка вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке. На нее возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствованию избирательных прав и работе избирательных комиссий. Как сообщил столичный Общественный штаб по наблюдению за выборами, инцидент попал на камеру видеонаблюдения. На записи видно, что женщина выливает в ящик жидкость похожую на зеленку.

До этого зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев призвал усилить охрану урн для голосования из-за порчи бюллетеней в двух регионах. По его словам, в Ростове-на-Дону и Карачаево-Черкесии в ящики вылили чернила.

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