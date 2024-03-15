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12:40, 15 марта 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Одессе

На Украине в Одессе раздались взрывы после сообщений о летящей ракете
СюжетВзрывы в Одессе:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Nina Liashonok / Globallookpress.com

На Украине в Одессе раздались взрывы. Сообщения об этом появились в Telegram-канале «Политика Страны».

Уточняется, что накануне Воздушные силы страны предупредили о ракете, летящей на город.

Около полудня 15 марта глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер предупредил об объявленной воздушной тревоге. В своем Telegram-канале он также призвал жителей Одессы и Одесской области оставаться в укрытиях.

Ранее стало известно о повреждении тяжелой артиллерией промышленного предприятия в Днепропетровской области. Как рассказал глава ОВА региона Сергей Лысак, это произошло в Никополе в ночь на 15 марта.

Также сообщалось о массированном ударе по городу Волчанск в Харьковской области. Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о «дружественном» огне ВСУ, в результате которого пострадали объекты гражданской инфраструктуры и мирные жители.

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      Екатерина Грищенко
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