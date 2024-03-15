На Украине призвали искать инсайдеров и коллаборантов среди сотрудников банков

Нацбанк Украины посоветовал банкам искать коллаборантов среди своих сотрудников

В Национальном банке Украины (НБУ) посоветовали украинским банкам тщательнее проверять сотрудников. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны» со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ с рекомендациями.

Уточняется, что в НБУ заявили об участившихся хакерских атаках на банковские структуры. В связи с этим чиновники рекомендовали финансовым организациям искать среди персонала потенциальных «инсайдеров и коллаборантов».

Кто именно может считаться потенциальным предателем, в Нацбанке Украины не сообщили. Предположительно, речь идет о сотрудниках, передающих внутреннюю информацию организаций третьим лицам на стороне.

Ранее стало известно о хакерской атаке, которой в конце февраля подвергся сайт Верховной Рады Украины. Как сообщили в пресс-службе парламента, на странице была размещена ссылка на фейковый Telegram-канал Рады.