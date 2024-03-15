Названа лучшая тренировка для хорошего сна

Журналисты Men Today назвали лучшую тренировку для хорошего сна. Об этом сообщается в материале издания.

Для начала авторы рекомендовали делать наклоны в разные стороны. Затем нужно встать ровно, поставив ноги на ширине плеч, а руки опустив вдоль туловища. Далее необходимо согнуть правую ногу в колене и потянуть пятку к ягодице. После этого обхватить стопу руками и задержаться в таком положении.

Следующим упражнением журналисты посоветовали делать повороты влево и вправо. Закончить тренировку нужно упражнением, при котором нужно также стоять ровно, а руки опустить вдоль туловища. Далее необходимо сделать глубокий вдох, а на выдохе наклониться и потянуться руками к стопам.

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